Messi, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! PSG, RB Leipzig'i 3 golle geçti
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain, sahasında RB Leipzig'i 3-2 mağlup etti. Fransız devi geriye düştüğü maçta kazanmasını bilirken Lionel Messi attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Rb Leipzig'i konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı Fransız devi 3-2 kazandı.
PSG LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Mbappe ile 67. ve 74. dakikalarda Messi'den geldi. RB Leipzig'in gollerini ise 28. dakikada Silva ile 57. dakikada Mukiele kaydetti. Bu sonucun ardından PSG 2 galibiyet ve 1 beraberlikle grupta 7 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.
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