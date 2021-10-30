Messi dibe vurdu! Kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
Lionel Messi, PSG'deki 5 lig maçında ne gol ne de asist katkısı verebildi. Arjantinli star, 2005'ten bu yana ilk kez bu kadar üzün süre lig maçlarında skora katkı yapamadı.
Psg'de Lionel Messi için işler iyi başlamadı. Fransız devi, ligde Arjantinli yıldızdan faydalanamıyor. Messi, Ligue 1'deki 5 maçında ne gol ne de asist katkısı verebildi.
İLKİ YAŞADI
Messi, 2005-06 sezonundan bu yana kariyerinde ilk kez kasım ayına kadar lig maçlarında gol katkısı yapamadı. Arjantinli star, Ronaldinho'nun son döneminde Barcelona'da ipleri eline almış ve skor makinesine dönüşmüştü.
LİDER DEĞİL
Messi'nin PSG'de Barcelona'da olduğu gibi liderliği eline alamadığı ve bu sebeple katkı veremediği yorumları yapılıyor. PSG'de Neymar ve Mbappe'nin hakimiyetinin halen daha fazla olduğu şeklinde görüşler var.
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