Mersin'de "Toroslar Extreme Enduro Motofest Cumhuriyet Yarışları" sona erdi - Haberler Spor
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Mersin'de "Toroslar Extreme Enduro Motofest Cumhuriyet Yarışları" sona erdi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Spor
Mersin'de

Mersin'de Toroslar Belediyesince düzenlenen "Toroslar Extreme Enduro Motofest Cumhuriyet Yarışları" bugün düzenlenen yarışların ardından sona erdi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de Toroslar Belediyesince düzenlenen "Toroslar Extreme Enduro Motofest Cumhuriyet Yarışları" bugün düzenlenen yarışların ardından sona erdi.

Korukent Mahallesi'ndeki Süper Enduro Pisti'nde dün serbest antrenmanla başlayan etkinliğe farklı illerden gelen 120 sporcu katıldı.

Sporcular bugün zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Seyircilerin ilgiyle izlediği etkinlikte Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve diğer ilgililer dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Pro-Prestij Kategorisi

1) - Anıl Özşeker

2) - Burak akbulut

3) - Rafet Karakuş

Genç Kategorisi

1) - Tolga Demir

2) - Kenan Kazan

3) - Yiğit Ateş

Usta Kategorisi

1) - Nevzat Erol

2) - Furkan Gamsız

3) - Azad Demirkan

Veteran Kategorisi

1) - Murat Kökçü

2) - İsa Yüksek

3) - Sedat Uyar

Hobi Kategorisi

1) - Ömer Demirkal

2) - Mustafa Toy

3) - Ali Çıragöz

Minikler 1 Kategorisi

1) - Berkay Sarı

2) - Berkalp Akkaya

3) - Emircan Eren

Minikler 2 Kategorisi

1) - Berat Akkaya

2) - Hediye Köprübaşı

3) - Rüzgar Bulut

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor Haberleri
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