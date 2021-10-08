Mersin'de 'Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu' hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 'Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu' hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mersin'de 'Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu' hazırlıkları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "yüzersin, tarihe geçersin" sloganıyla 17 Ekim'de gerçekleştirilecek olan 'Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu' hazırlıkları kapsamında paydaşlarla toplantılar yapıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "yüzersin, tarihe geçersin" sloganıyla 17 Ekim'de gerçekleştirilecek olan 'Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu' hazırlıkları kapsamında paydaşlarla toplantılar yapıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde yapılan iki toplantıda, hazırlıklar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük öncülüğünde kent paydaşları ile yapılan ilk toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üst Çavuş Seyfullah Çakıroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oğuzhan Tülücü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Vedat Akyar, İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Osman Ağır, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli uzman Selçuk Topal yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel'in öncülüğünde belediye içi paydaşlarla yapılan toplantıya ise ilgili daire başkanları ve müdürlük temsilcileri katıldı.

"Soli Pompeiopolis bizim önemli bir kültür değerimiz"

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin'de ilk defa bir yüzme maratonunun yapılacağını vurgulayarak, "Soli Pompeiopolis bizim önemli bir kültür değerimiz. Bunu belirtmek anlamında bu maratonun orada olması çok önemli" dedi. Yüzme maratonunun Mersin Büyükşehir Belediyesi açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Gökbel, maratonun gelenekselleştirilerek uluslararası hale getirilebileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ise Mersin tarihinde ilk kez böyle bir maraton yapılacağını belirterek, "321 kilometre sahil şeridine sahip Mersinimizin güzelliklerinin, tarihi ve kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtımını yaparak, çok sayıda kişinin turizm anlamında kentimizi desteklemesini istiyoruz. Güzel kıyı şeridimizi görmelerini istiyoruz. Bu bir sirkülasyondur. Soli Pompeiopolis dünyada antik çağdan günümüze kalan iki limandan bir tanesidir. Onun için ismini böyle koyduk. Zaten bitiş noktamız da orası" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in güzelliğini tüm dünya insanı ile paylaşmak istiyoruz"

Kent paydaşları ile eş güdümlü bir şekilde ilerlediklerini ve hazırlıkların güzel gittiğini dile getiren Tarakçı, "Burada önemli olan bütün dış paydaşların birlikte hareket etmesi ve bu duyarlılığı göstermesi. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Amacımız çok sayıda kişiyi buraya katarak kulaç atmalarını sağlamak. Bu anlamda da geleneksel hale getireceğimiz bu maratonda, ulusal ve ileride uluslararası müsabakalar düzenleyerek kentimizin sesini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Mersin'in güzelliğini tüm dünya ile paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Yüzme Maratonu'nun önemine değinen Tarakçı, Mersinli vatandaşlara, "Gelin, Mersin'in tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek bu maratonda, hep beraber olalım! Bu mutluluğu, bu güzelliği birlikte paylaşalım" çağrısında bulundu. - MERSİN

Mersin'de 'Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu' hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Burak Sergen Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Marcao Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de 'Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu' hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:20:59. #1.11#