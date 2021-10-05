Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk

Bu yıl Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bu yıl Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hafta sonu ilk maçına çıkacak olan Mersin ekibi, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yeni sezona hazırlanıyor. Geçen yıl 2. ligde şampiyonluğa ulaşarak 1. lige yükselen Mersin ekibi, bu hafta sonu evinde ligin ilk maçına çıkacak. Antrenör Murat Oğuz liderliğinde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren Mersin BŞB, ligin ilk maçında Bahçelievler Belediyesi'ni yenmek istiyor.

"Lige iyi başlamak istiyoruz"

Yeni sezon hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili İHA muhabirine konuşan antrenör Murat Oğuz, geçen yıl güzel bir sezon geçirerek, şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi. Yaklaşık 1 aydır yeni sezona hazırlandıklarını vurgulayan Oğuz, "İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. 1 aydır günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanıyoruz. Oyuncularımız özverili bir şekilde çalışıyor. Tabi bu sezon geçen yıla göre çok daha zorlu olacak. Maçlara daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Lige iyi başlamak istiyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alarak, hedeflerimize ulaşırız" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Bu hafta sonu ligin ilk maçında evlerinde Bahçelievler Belediyesi ile karşılaşacaklarını belirten Oğuz, "Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Pazar günü Bahçelievler Belediyesi ile zorlu bir maçımız var. Eğer maça iyi hazırlanıp, konsantre olmazsak maç isteğimiz gibi geçmez. Çünkü rakibimizde iyi bir takım oluşturdu. O yüzden maça iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Bu ve bundan sonraki bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bizim bu sezonda hedefimiz şampiyonluk. İnşallah sene sonunda şampiyon olup, kentimizi bir üst ligde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk

Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk

Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Bensu Soral Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:18:18. #1.17#