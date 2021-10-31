Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı
Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.
Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.
Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:Başkan: Dr. Ferhat GündoğduBaşkan Vekili: Ahmet ŞahinPMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus YıldırımEPAK (Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan SivriserviBAL (Bölgesel Amatör Ligler) Sorumlusu: Nihat MızrakKadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar ÇakıroğluPlaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet ÖksüzoğluFutsal Sorumlusu: Nihat Mızrak1'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin2'nci Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım3'üncü Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu4'üncü Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin5'inci Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu6'ncı Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu7'nci Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi8'inci Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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