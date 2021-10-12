Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Galatasaray, Türk Telekom'la sona eren stat isim anlaşmasının ardından merakla beklenen yeni sponsoru duyurdu. Sarı-kırmızılılar, NEF ile 5 sezonu opsiyonlu olarak 5+5 toplam 10 sezon için 725 milyon TL + KDV'ye anlaştı.
Galatasaray'ın merakla beklenen dev sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, stat isim hakkı için NEF ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
ANLAŞMA 10 YILLIK
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
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