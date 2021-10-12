Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru - Haberler Spor
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Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray, Türk Telekom'la sona eren stat isim anlaşmasının ardından merakla beklenen yeni sponsoru duyurdu. Sarı-kırmızılılar, NEF ile 5 sezonu opsiyonlu olarak 5+5 toplam 10 sezon için 725 milyon TL + KDV'ye anlaştı.

Galatasaray'ın merakla beklenen dev sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, stat isim hakkı için NEF ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ANLAŞMA 10 YILLIK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaray'ın yeni stat sponsoru Nef oldu

Galatasaray'ın yeni stat sponsoru Nef oldu

 Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları

Galatasaray'a stat sponsorluğundan para yağacak! İşte dev anlaşmanın tüm detayları
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Haber: Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru - Haberler Spor
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