Merakla beklenen dev anlaşma resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni stat sponsoru

Galatasaray'ın merakla beklenen dev sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, stat isim hakkı için NEF ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ANLAŞMA 10 YILLIK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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