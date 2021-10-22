Max Verstappen ünlü Netflix belgeselinde yer almayacak! "Gerçekleri anlatmıyorlar"

Associated Press ile yaptığı röportajda Verstappen, "Bunun, sporun Amerika'daki popülaritesini artırmak için yapılması gereken bir şey olduğunu anlayabiliyorum. Fakat bir pilot olarak kendi açımdan baktığımda, bunun bir parçası olmaktan hoşlanmıyorum." dedi.

"DRAMATİK ŞOVLARI SEVEN BİRİ DEĞİLİM"

Red Bull pilotu, önceki sezonlarda seride bazı röportajlar yaparken görülmüştü ancak Hollandalı pilot bunu yapmayacağını, çünkü gerçeklerin çarpıtıldığını, "Hiç var olmayan bazı rekabetler yarattılar. Bu yüzden bunun bir parçası olmamaya ve artık röportaj vermemeye karar verdim. "Hal böyle olunca gösterebilecekleri hiçbir şey olmuyor. Bu tür dramatik şovları seven biri değilim, gerçekleri ve gerçek şeyleri istiyorum." sözleriyle anlattı.

Drive to Survive'ın bu sezonunun büyük bir kısmını Verstappen-Hamilton rekabeti kaplayacak. İzleyicilerin, Verstappen'siz bu sezona verecekleri tepki merak ediliyor.

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