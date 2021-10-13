İSTANBUL (DHA) - SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak

Ali AKSOYER/ - İstanbul'da geleneksel olarak düzenlenen 10 kilometrelik MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de Anadoluhisarı - Çubuklu arasında yapılacak. 18 yaşından büyük herkesin katılımına açık olan koşuda bu sene binlerce kişinin mücadele etmesi bekleniyor.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi'nin düzenlediği koşu 17 Ekim'de tarihinde saat 08.30'da Marmara Üniversitesi'nin Anadolu Hisarı Kampüsü'nde başlayacak. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen koşuda katılımcılar, İstanbul boğazı sahili boyunca koşarak Çubuklu iskelesine ulaşacaklar. İskeleden geri dönen koşucular aynı güzergahı takip ederek Marmara Üniversitesi Kampüsü içinde koşuyu tamamlayacak. Koşu Marmara Üniversitesi mezunlarının yanı sıra 18 yaşından büyük bütün katılımcılara açık olacak. Koşuyu organize eden Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi'nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı Boğaz'ın eşsiz manzarasında koşmak isteyen, anılarını tazelemek isteyen, boğazda yeni anılar biriktirmek isteyen tüm İstanbulluları 'MarmaRun' koşusuna bekliyoruz.