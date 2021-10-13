SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacakAli AKSOYER / - İstanbul'da geleneksel olarak düzenlenen 10 kilometrelik MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de Anadoluhisarı - Çubuklu arasında yapılacak.

İSTANBUL (DHA) - SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak

Ali AKSOYER/ - İstanbul'da geleneksel olarak düzenlenen 10 kilometrelik MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de Anadoluhisarı - Çubuklu arasında yapılacak. 18 yaşından büyük herkesin katılımına açık olan koşuda bu sene binlerce kişinin mücadele etmesi bekleniyor.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi'nin düzenlediği koşu 17 Ekim'de tarihinde saat 08.30'da Marmara Üniversitesi'nin Anadolu Hisarı Kampüsü'nde başlayacak. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen koşuda katılımcılar, İstanbul boğazı sahili boyunca koşarak Çubuklu iskelesine ulaşacaklar. İskeleden geri dönen koşucular aynı güzergahı takip ederek Marmara Üniversitesi Kampüsü içinde koşuyu tamamlayacak. Koşu Marmara Üniversitesi mezunlarının yanı sıra 18 yaşından büyük bütün katılımcılara açık olacak. Koşuyu organize eden Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi'nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı Boğaz'ın eşsiz manzarasında koşmak isteyen, anılarını tazelemek isteyen, boğazda yeni anılar biriktirmek isteyen tüm İstanbulluları 'MarmaRun' koşusuna bekliyoruz.

SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak

SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak

SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak

SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

 İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

 Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Şenol Güneş Aykut Kocaman Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR MarmaRUN, 17 Ekim'de koşulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:35:46. #1.17#