MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları sona erdi

Yarışlarda dereceye girenler kupalarını aldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü'nün düzenlediği ve 123 yelkenlinin yarıştığı 5 günlük Uluslararası Yelken Yarışları sona ererken, dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

Yarışlar hakkında bilgi veren Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Zafer Öznur, "Komite teknesi ile birlikte 124 tekne bin 300'e yakın yarışmacı ile beş günlük yarışımızı tamamladık. Hava durumları çok hafif göstermesine rağmen her gün yarışlarımızı yaptık. Özellikle dün ve bugün yapılan yarışlarda rüzgar gayet keyifliydi. Yarışmacılar da çok keyfi aldılar. Ben de kulüp adına yarıştım. Ancak teknemiz bu yarışlara çok elverişli olmadığı için ilk 3'de olmayınca başarılı olamadık diyoruz. İnşallah sonraki yarışlarda daha çok tekne ile yarışma dileği ile diyorum. Önümüzdeki ayın üçüncü haftasında Korona virüs salgınından dolayı ertelediğimiz Campus Cup yarışımız başlayacak, Aralık ayında Burhanettin Tekdağ ve yıl sonu kupamız var. Ocak itibarı ile 6 ayaktan oluşan ve Mayıs ayına kadar devam edecek Kış trofesine başlayacağız" diye konuştu.

Yarışmaya katılan ve ellerinde kupaları ile hatıra fotoğrafları çektiren Rus yarışçılar da, "Yarış çok güzeldi, organizasyon başarılıydı,. Rüzgar az ama yeterliydi, biz üçüncü olduk memnunuz" ifadelerini kullandılar.

5 gün süren 32. Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda birinci olan tekneler ve kaptanların isimleri şöyle:

"IRC1 grubunda Lagertha teknesi ile Sergei Musikhin, IRC2 grubunda Courrier Du Coeur teknesi ile Andrey Arbuzov, IRC3 grubunda Baby Dracula teknesi ile Vedat Tezman, IRC4 grubunda Zacapa teknesi ile Marina Shchegoleva, IRC5 grubunda Lettland teknesi ile İgor Bukovski, IRC6 grubunda M2 teknesi ile Boris Gusev. Charter yelkenli tekneler kategorisinde; IRC CHR1 grubunda Okhotnik teknesi ile Alexei Shemakin, IRCCHR2 grubunda Rama teknesi ile Andrei Morozov, IRCCHR3 grubunda Barracuda teknesi ile Fedor Druzhinin, IRCCHR4 grubunda Ekinoks teknesi ile Valentin Nikolov."