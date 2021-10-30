Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, A Spor'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kafasını işaret ederek yaptığı hareket olay olan İtalyan golcü, neden böyle bir davranışta bulunduğunu açıklarken Samet Aybaba'yla arasında geçenlerden bahsetti.

Mario Balotelli'nin açıklamaları şöyle:

"BİRAZ YETENEĞİ OLAN BİR İNSANIM"

Normal bir insan olarak görüyorum kendimi. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş. Bunların dışında biraz yeteneği olan bir insanım.

"SADECE FATİH TERİM'İ TANIYORUM"

Türk hocalardan sadece Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşemedim ama herkes iyi bir insan olduğunu söylüyor.

"YAPTIĞIN İŞE GÖRE VİZYONUN DEĞİŞMEMELİ"

Sergen Yalçın'ın benimle ilgili konuştuğu şeyleri bilmiyordum, bana anlattılar öncesinden. En nefret ettiğim şeylerden biri tanımadığın birine bir şey söylemek. Bu büyük bir cahillik, bunu kimse için yapmadım. Yaptığın işe göre vizyonun değişmemeli, bu karakterle alakalı bir şey.

"SAMET AYBABA BANA NET BİR ŞEY SÖYLEMİYORDU"

Samet Aybaba ya konuşmuyordu benimle ya da erteliyordu. Bana net bir şey söylemiyordu. Hoca bana 'Sen 70 dakika oynayabilirsin' dese, ben saygı duyar ve susarım ama bana hiçbir zaman net gelinmedi. Saygı duyulmadığını hissettim ve o yüzden kızdım.

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