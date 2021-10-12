Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, A Milli Takım'ın Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği maç 1-1 eşitlikle giderken, Ay-Yıldızlı ekibimizi kutlayan bir mesaj paylaştı. Maçta beraberlik olduğu sırada takımı tebrik eden Mansur Yavaş, sonrasında yaptığı hatayı fark etti. Yavaş, "Heyecandan erken paylaşmışım :)" ifadesiyle bir mesaj daha paylaştı, etkileşim yağmuruna tutuldu.
A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım gündemi salladı. Başkan Yavaş, maç oynanırken Ay-Yıldızlı takımımızı galibiyetten ötürü tebrik etti. Ancak o sırada karşılaşma 1-1'lik eşitlikle devam ediyordu. Yavaş yaptığı hatayı fark etti ve bir açıklama yaptı.
"HEYECANDAN OLDU"
Galibiyeti erkenden bilen Mansur Yavaş, "Heyecandan erken paylaşmışım :)" notuyla, gülen surat emojisi ekledi. Bu paylaşım etkileşim yağmuruna tutuldu.
Haberler.com - Spor Haberleri