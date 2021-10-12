Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı - Haberler Spor
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Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, A Milli Takım'ın Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği maç 1-1 eşitlikle giderken, Ay-Yıldızlı ekibimizi kutlayan bir mesaj paylaştı. Maçta beraberlik olduğu sırada takımı tebrik eden Mansur Yavaş, sonrasında yaptığı hatayı fark etti. Yavaş, "Heyecandan erken paylaşmışım :)" ifadesiyle bir mesaj daha paylaştı, etkileşim yağmuruna tutuldu.

A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım gündemi salladı. Başkan Yavaş, maç oynanırken Ay-Yıldızlı takımımızı galibiyetten ötürü tebrik etti. Ancak o sırada karşılaşma 1-1'lik eşitlikle devam ediyordu. Yavaş yaptığı hatayı fark etti ve bir açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı

"HEYECANDAN OLDU"

Galibiyeti erkenden bilen Mansur Yavaş, "Heyecandan erken paylaşmışım :)" notuyla, gülen surat emojisi ekledi. Bu paylaşım etkileşim yağmuruna tutuldu.

Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı

Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı
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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı - Haberler Spor
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