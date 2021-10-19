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Manchester United'da tercih zamanı! Ronaldo, ayrılığı düşünüyor

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Leicester City mağlubiyeti Manchester United'da bardağı taşırdı. İspanyol ve İngiliz basınında düşük bir ihtimal de olsa Ronaldo'nun, Solskjaer'in devam etmesi halinde ayrılacağı öne sürüldü. Ancak hocanın gitme ihtimali daha kuvvetli. Ronaldo'nun yönetime hoca tavsiyesi yaptığı ileri sürüldü.

Old Trafford'da değişim zamanı. Ole Gunnar Solskjaer'in çıkış kapısı kalmadı. Dev kadroya rağmen alınan yenilgiler, hocanın sonunu hazırladı. Manchester United'da uzun vadeli bir proje için takımın başına gelen Solskjaer'e hep sabredildi. Hocanın kulüpte halen gücü var. Ancak Ronaldo çatışması, her şeyin önüne geçti.

Manchester United'da zorunlu ayrılık! Ya Ronaldo gidecek ya da hoca

MEMNUN DEĞİL

Ronaldo'nun takım arkadaşlığı da yaptığı Solskjaer'le öğrenci-hoca ilişkisi iyi gitmiyor. İkili arasındaki gerilim ayyuka çıkmış durumda. İspanyol ve İngiliz basınında Ronaldo'nun, Solskjaer'in devam etmesi halinde ayrılacağı iddia edildi. Ancak hocanın gitme ihtimali daha kuvvetli.

Manchester United'da zorunlu ayrılık! Ya Ronaldo gidecek ya da hoca

ZİDANE İDDİASI

Manchester United'da hoca adayları arasında konuşulan isim Zinedine Zidane. Bu ismin Ronaldo'nun tavsiyesiyle gündeme geldiği öne belirtildi.

Manchester United'da tercih zamanı! Ronaldo, ayrılığı düşünüyor
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