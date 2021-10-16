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Manchester City, evinde Burnley'ye kaybetmiyor

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Manchester City, evinde Burnley'ye kaybetmiyor

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Burnley'yi 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Burnley'yi 2-0 yendi.

Ligde Burnley ile sahasında oynadığı son altı maçı kazanan Manchester City, 12. dakikada Bernardo Silva ve 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin golleriyle bu mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.

Rakibine 7 maçta 29 gol atan Manchester ekibi, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Pep Guardiola'nın öğrencileri bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Henüz galibiyeti bulunmayan Burnley ise 3 puanla düşme hattında yer alıyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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