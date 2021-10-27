Mahmut Uslu kimdir? Mahmut Uslu kaç yaşında, nereli? Mahmut Uslu hayatı ve biyografisi!
Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mahmut Uslu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mahmut Uslu kaç yaşında, nereli? Mahmut Uslu hayatı ve biyografisi! Mahmut Uslu kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mahmut Uslu hakkında araştırmalar yapılıyor. Mahmut Uslu kimdir? Mahmut Uslu kaç yaşında, nereli? Mahmut Uslu hayatı ve biyografisi!
MAHMUT USLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Ocak 1947
Kaç yaşında: 74 yıl yaşında
Nereli: Adana
Mahmut Nedim Usluiş adamı, eski basketbolcu ve koç.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım yönetimlerinde as başkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu görevlerini ifa etmiştir
1980-82 yılları arasında Efes Pilsen'in, 1985-86 sezonunda Fenerbahçe'nin koçluğunu yaptı.[2]
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