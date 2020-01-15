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Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (2)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'nun basın açıklaması yapması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bünyesinde basın açıklaması yaptı.

15.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:24
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (2)

Gençlik ve Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı 'nun basın açıklaması yapması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bünyesinde basın açıklaması yaptı. (2)

Kaynak: AA

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: Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (2)
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