Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (2)
Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'nun basın açıklaması yapması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bünyesinde basın açıklaması yaptı.
15.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:24
Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'nun basın açıklaması yapması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bünyesinde basın açıklaması yaptı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Hasan Davulcu (2)
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