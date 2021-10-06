Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal ifadeler! Bursa halkı çok kızacak
Rachid Ghezzal ve Pjanic'in temsilciğini yapan, Sergen Yalçın'ın yakın dostu olan menajer Hakan Korkmaz, usta sanatçı Aydemir Akbaş'la bir araya geldi. Korkmaz, Akbaş'tan filmdeki küfürlü "Vergi levhan nerede i..ne!" repliğini söylemesini istedi. Bu repliği söylemek istemeyen Aydemir Akbaş, "Ayıp olur, çocuk hem de Bursalı üstelik" diyerek daha büyük bir skandala imza attı.
Beşiktaş takımında birçok yıldızla ve Sergen Yalçın'la yakın dost olan menajer Hakan Korkmaz, herkese açık profilinden argolu paylaşım yaptı. Aydemir Akbaş'la buluşan Korkmaz, Kolpaçino filmindeki argolu repliği söylemesini istedi.
"AYIP OLUR"
Korkmaz, Akbaş'a,"İ..ne der misin ağabey" diye istekte bulundu ama reddedildi. Sonrasında Aydemir Akbaş daha büyük bir bomba patlattı. Akbaş, "Ayıp olur, hem zaten Bursalı" diyerek yine bir gaf yaptı.
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