Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı

2 maçlık galibiyet hasretine Konya karşısında son vermek isteyen Fenerbahçe, Konya maçının ilk yarısında yıkım yaşadı. Sarı-lacivertlilerin peş peşe yediği goller sonrası teknik direktör Vitor Pereira çok sinirlendi.

FUTBOLCULARINA SERT İKAZLARDA BULUNDU

2. dakikada Soner Dikmen ile öne geçen Konyaspor, 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile farkı 2'ye çıkardı. Yenilen gollerin ardından teknik direktör Vitor Pereira çileden çıkarken futbolcularına patladı. Kendisine ayrılan bölümde bir sağ bir sola yürüyen Portekizli hoca, sinirden yerinde duramadı.

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