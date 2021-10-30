Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı - Haberler Spor
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Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı

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Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmanın henüz başında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira sinirden çılgına döndü. Üstündeki ceketi çıkarıp atan Portekizli hoca, futbolcularına çok sert ikazlarda bulundu.

2 maçlık galibiyet hasretine Konya karşısında son vermek isteyen Fenerbahçe, Konya maçının ilk yarısında yıkım yaşadı. Sarı-lacivertlilerin peş peşe yediği goller sonrası teknik direktör Vitor Pereira çok sinirlendi.

FUTBOLCULARINA SERT İKAZLARDA BULUNDU

2. dakikada Soner Dikmen ile öne geçen Konyaspor, 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile farkı 2'ye çıkardı. Yenilen gollerin ardından teknik direktör Vitor Pereira çileden çıkarken futbolcularına patladı. Kendisine ayrılan bölümde bir sağ bir sola yürüyen Portekizli hoca, sinirden yerinde duramadı.

Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı

Konya'da yaşananlar Vitor Pereira'yı çileden çıkardı! Portekizli sinirden yerinde duramadı

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