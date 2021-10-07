Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, evinde ağırladığı 1922 Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, evinde ağırladığı 1922 Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik; rakip 1922 Konyaspor'a karşı etkili bir futbol oynadıklarını fakat fakat rakibin 2 kontra atağına cevap veremediklerini söyledi. Çelik, "Takımımız oynadığı 5 müsabakada 2 mağlubiyet 3 galibiyet aldı. Üzücü olan taraftarımız önünde mağlup olmak oldu. Buca Spor deplasmanından galibiyetle döndükten sonra evimizde galip geleceğimiz inancını taşıyorduk. Ancak olmadı" dedi. Futbolun sonuç odaklı olduğunu aktaran Çelik, "Futbol sonuç odalı bir oyun, bu yüzden neticeye bakmak lazım. Kötü olan şu ki kendi sahamızda 2 rakibimize de yenilmiş olmamız. Sonuçta lider ile aramızda 3 puanlık bir fark var ve ligin henüz başındayız. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız bu sonuçtan elbette ki hoşnut değillerdir ve gerekli dersleri çıkartacaklardır. Bu sonuçlar elbette telafi edilecek sonuçlardır. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Morallerimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşil Beyazlı ekip oynadığı 2. Lig Beyaz gurupta 9 puanla 5. sırada yer alıyor. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurul, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurul, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Özge Özder Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:19:21. #1.11#