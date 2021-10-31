Kilis Belediyespor: 2 Nizipspor: 0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis Belediyespor: 2 Nizipspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kilis Belediyespor: 2 Nizipspor: 0

Bölgesel Amatör Liginde mücedele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Nizipspor'u 2-0 yendi.

KİLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Liginde mücedele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Nizipspor'u 2-0 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadduyumunda oynan karşılaşmada Kilis Belediyespor'un ilk yarıda golünü 30 dakikada Emre Yüce kaydetti. Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 89 dakkida Nevrez Demir'in attığı gül ile skoru 2-0'e geldi. Karşılaşma Kilis Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sone erdi. - KİLİS

Kilis Belediyespor: 2 Nizipspor: 0

Kilis Belediyespor: 2 Nizipspor: 0

Kilis Belediyespor: 2 Nizipspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title