Kayserisporlu Gökhan Sazdağı: "Umarım bu galibiyet moral olur" - Haberler Spor
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Kayserisporlu Gökhan Sazdağı: "Umarım bu galibiyet moral olur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserisporlu Gökhan Sazdağı:

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Gökhan Sazdağı, kupa maçında alınan galibiyetin moral olacağını söyledi.

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Gökhan Sazdağı, kupa maçında alınan galibiyetin moral olacağını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda sahasında Artvin Hopaspor'u 3-0 ile geçerek adını 4.tura yazdırdı. Kupa maçında aldıkları galibiyetin moral olduğunu ifade eden Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Gökhan Sazdağı, "Bu tarz maçlar konsantre açısından zordur. Kupa maçı da olsa galibiyet güzel. Mücadeleyi 120 dakika bırakmayan takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Umarım bu galibiyet moral olur ve sonuç alamadığımız 4 haftanın üstüne galibiyet serisine başlarız" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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