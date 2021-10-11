Kayaklı Koşu Olimpik Havuz Takımı Avusturya kampında

Kafile başkanlığını Seyfullah Bayraktar'ın yaptığı kampta antrenör olarak Yüksel Yusufoğlu ve Fikret Ören yer alırken, sporcular Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Amed Oğlağo, Hamit Tarık Aydın, Ayşenur Duman, Seher Kaçmaz çalışmalarını sürdürüyor.

Kayaklı Koşu Olimpik Havuz Takımı'nın Avusturya kampı 21 Ekim tarihinde sona erecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri