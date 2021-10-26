Kayaklı Koşu Çocuk Takımı, Bitlis'te güç depoluyor

BİTLİS (AA) - Kayaklı Koşu Çocuk Takımı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde edebilmek için trafiğe kapalı çevre yolunda tekerlekli kayaklarla antrenmanlarını sürdürüyor.

Kışın kayak merkezlerinde düzenlenen yarışlara katılarak birçok derece elde eden, aralarında milli sporcuların da olduğu kayakçılar, karın yağmadığı dönemlerde antrenörleri eşliğinde asfalt yollarda çalışarak güç depoluyor.

Yeni sezon hazırlıkları için Bitlis'e gelen sporcular, şampiyonalarda başarılı olabilmek için belirlenen programlar çerçevesinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Nemrut Dağı, Tatvan Sahili ve kentin farklı yerlerinde günde iki idman yapan sporcular, katılacakları yarışmalarda madalyalar kazanmayı hedefliyor.

Kamp müdürü Sedat Doymaz, AA muhabirine, Kayaklı Koşu Çocuk Takımı'nın bu ay Bitlis'te kamp yaptığını söyledi.

Farklı illerden 9'u erkek 18 milli sporcunun kente geldiğini belirten Doymaz, şöyle konuştu:

"Yeni yapılan çevre yolunda trafik olmadığından dolayı çalışmaların büyük kısmını orada yapıyoruz. Sporcuları zaman zaman Nemrut Dağı'na da götürerek nefes açmalarını sağlıyoruz. Havuz, kondisyon ve güç çalışmalarımız var. Kampımız gayet başarılı geçiyor. Buraya katılan sporcular, ilk kez milli takım kampına katılma heyecanını yaşıyor. Çocuklar da ilimizden çok memnun kalıyor. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlimizde de kayaklı koşu ve tekerlekli kayak sporcuları her geçen gün daha çok artıyor. Bu yıl 4 sporcumuz, milli takıma girmeye hak kazandı. Bir sporcumuz yıldız olimpiyatlarına katılacak. Antrenmanlar çok elverişli geçiyor. Tüm sporseverleri kayaklı koşu sporuna davet ediyoruz."

Kayaklı koşu antrenörü Muhammed Can Kurtkan ise Bitlis'te düzenlenen kampta çocuklara antrenman yaptırdıklarını söyledi.

Sporcuların yaşlarının küçük olması nedeniyle teknik ve güç antrenmanlarını eğitsel oyunlar şeklinde gerçekleştirdiklerini aktaran Kurtkan, şöyle konuştu:

"Bu sporu çocuklarımıza daha çok sevdirmeye çalışıyoruz. Muş, Bolu, Rize ve Hakkari'den sporcularımız katıldı. Çok güzel 14 günlük bir kamp geçirdik. Çocukların yüksek rakımda antrenman yapmaları yarışmalarda çok avantaj sağlıyor, kapasitelerini artırıyor. Nefeslerinin açılmasının yanında güç çalışmaları performanslarını artırıyor. Yaz antrenmanlarının amacı kış yarışları için güç depolamaktır."