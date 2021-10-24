Katarlılar çıldırdı! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif

Katar, spor yüzünü İngiliz efsanesi David Beckham'ın olmasını istiyor. 2022'de ülkede düzenlenecek Dünya Kupası'nda David Beckham, bu teklifi kabul etmesi halinde ülkenin elçisi olacak. Xavi, Eto'9, Cafu gibi yıldızlar da Dünya Kupası'nın tanımını sağlayacak.

KÜLTÜR TANITIMINDA YER ALACAK

Gelecek ay resmi olarak açıklanacak ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında Beckham'ın Dünya Kupası'nın yüzü olmasının yanı sıra, Katar'da Turizm ve kültür tanıtımlarında da aktif rol alacağı belirtildi.

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