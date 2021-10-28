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Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa'da, Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

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