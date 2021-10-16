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Karşıyaka'dan yeni başlangıç

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka'dan yeni başlangıç

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 yeni transferle başlayıp şampiyonluk hedeflediği sezonda 7 maçta 7 puanla alt sıralarda kalan Karşıyaka, yarın yeni teknik patronu Ahmet Taşyürek yönetiminde 3 puanlı düşme hattındaki Ceyhanspor'u çıkış başlatmak için ağırlayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 yeni transferle başlayıp şampiyonluk hedeflediği sezonda 7 maçta 7 puanla alt sıralarda kalan Karşıyaka, yarın yeni teknik patronu Ahmet Taşyürek yönetiminde 3 puanlı düşme hattındaki Ceyhanspor'u çıkış başlatmak için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta yalnız puansız son sıradaki Karabükspor'u mağlup edip, 4 beraberlik, 2 yenilgi alan Kaf-Kaf'ta eksik futbolcu bulunmuyor.

Teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollarını hafta içinde Gümüşhanespor deplasmanı öncesi ayıran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimin katıldığı törenle 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ahmet Taşyürek, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Boluspor'u çalıştırdığı dönemden kalan cezası nedeniyle takımın başında ilk 2 maçta sahaya çıkamayacak. Maçı tribünden takip edecek Taşyürek'in yerine yardımcıları Murat Uluç, Cem Yanık, Kemal Kanatlarlı ve kaleci antrenörü İsmail Ünal kulübede saha kenarında olacak.


Karşıyaka'dan yeni başlangıç

Karşıyaka'dan yeni başlangıç

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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