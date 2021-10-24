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Pesic Süper Lig'i sallamaya devam ediyor! Akılalmaz vuruşla Hatayspor'u avladı

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Pesic Süper Lig'i sallamaya devam ediyor! Akılalmaz vuruşla Hatayspor'u avladı

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük'ün Hatayspor'u konuk ettiği maçta Pesic'ten dikkat çeken bir gol geldi. Pesic, 38'de Borini'nin yolladığı topa bilinçli şekilde göğsüyle vurarak filelere yolladı. Pesic, ligdeki 6. golünü kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün sezon başı kadrosuna kattığı Aleksandar Pesic, Süper Lig'deki 10. maçında 6. golünü kaydetti. Pesic'in bir de asisti var. Sırp yıldız, Hatayspor maçında akılalmaz bir gol kaydetti.

Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! Akılalmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı

VAR KONTROLÜ YAPILDI

Pesic, 38'd İtalyan yıldız Borini'nin ortasına bilinçli şekilde göğsüyle vurdu. Ağlara giden top herkesi şaşırttı. Pesic'in eliyle atıp atılmadığı kontrol edildi. Pozisyon temiz bulundu ve gol verildi.

Karagümrüklü Pesic Süper Lig'i sallıyor! Akılalmaz vuruşla Hatayspor'u avladı

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