Pesic Süper Lig'i sallamaya devam ediyor! Akılalmaz vuruşla Hatayspor'u avladı

Fatih Karagümrük'ün sezon başı kadrosuna kattığı Aleksandar Pesic, Süper Lig'deki 10. maçında 6. golünü kaydetti. Pesic'in bir de asisti var. Sırp yıldız, Hatayspor maçında akılalmaz bir gol kaydetti.

VAR KONTROLÜ YAPILDI

Pesic, 38'd İtalyan yıldız Borini'nin ortasına bilinçli şekilde göğsüyle vurdu. Ağlara giden top herkesi şaşırttı. Pesic'in eliyle atıp atılmadığı kontrol edildi. Pozisyon temiz bulundu ve gol verildi.

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