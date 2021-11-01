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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 Hatayspor: 94

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 Hatayspor: 94

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 3.haftasında sahasında ağırladığı 94-93 mağlup oldu.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, ligin 3.haftasında sahasında ağırladığı 94-93 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Haldun Çoban xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (2), Brooque Williams xxx (30), Egle Sventoraite xx (18), Helin Boybeyi xx (7), Destiny Slocum xxx (24), Meltem Topaloğlu x (2), Sevgi Tonguç xx (10), Derin Kaya x, Gizem Tüzün x

Hatayspor : Aaryn Willey xxx (34), Maddalena Gorini xx (7), Büşra Akbaş xx (8), Ayşegül Günay Aladağ xx (5), Büşra Akgün x (2), Bahar Çağlar Ökten xx (10), Kalani Brown xxx (26), Elif Emirtekin x (2)

Periyotlar:

1. Periyot: 21-19

Devre: 51-47

3. Periyot: 64-71 - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 Hatayspor: 94

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 Hatayspor: 94

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 Hatayspor: 94

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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