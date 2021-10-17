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İzmir Körfezi'nde festival havası

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İzmir Körfezi'nde festival havası

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Körfez Festivali, renkli görüntülerle sürüyor.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Körfez Festivali, renkli görüntülerle sürüyor. Günün önemli etkinliği İzmir Arkas Körfez Yarışları, Başkan Tunç Soyer'in verdiği startla başladı.

4. İzmir Körfez Festivali kapsamında düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in verdiği startla başladı. 26 tekne IRC A, IRC B ve Destek kategorilerinde Bostanlı, Göztepe, Alaybey, Karşıyaka, İzmir Marina rotasında rüzgar ve dalgalarla mücadele etti. Katılımın yüksek olduğu yarışmayla Körfez renkli görüntülere sahne oldu. Üçkuyular'dan Bostanlı'ya kadar kıyı hattı boyunca izlenen yelkenliler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İzmir Arkas Körfez Yarışı'nın ilk gün sonuçları da belli oldu. Yarışta IRC A 0 sınıfında birinci Arkas Comet, ikinci Team Spirit; IRC A 1 sınıfında birinci Team Linea Rossa, ikinci Eshquia-VMG Yelken; IRC A 2 Yeşil sınıfında birinci Cygnus, ikinci Mercer-Blue Miles; IRC B-Kırmızı sınıfında birinci Bilicra-Shakara, ikinci Meltemi ve Destek Beyaz sınıfında birinci Pars-1, ikinci Pearl M tekneleri oldu. İlk gün 5 sınıfta 26 yatın katıldığı mücadelede, hava koşulları nedeniyle tek yarış yapıldı. İzmir Arkas Körfez Yarışı'nın şampiyonu bugün yapılacak ikinci gün yarışları sonrasında belli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Arkas Holding, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor. - İZMİR

İzmir Körfezi'nde festival havası

İzmir Körfezi'nde festival havası

İzmir Körfezi'nde festival havası

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Haber: İzmir Körfezi'nde festival havası - Haberler Spor
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