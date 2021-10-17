Futbol: Süper Lig
Stat: NefHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet NarinçGalatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Assunçao), Morutan (Dk. 61 Babel), Cicaldau, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk.
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Assunçao), Morutan (Dk. 61 Babel), Cicaldau, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz ), Mustafa Muhammed (Dk. 87 Diagne)
İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic (Dk. 90 Ahmet Karademir), Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Serdar Gürler, Endri Çekici (Dk. 90 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 74 Michalak), Rahmanovic
Gol: Dk. 4 Mustafa Muhammed (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 7 Sehic, Dk. 7 İlhan Palut (Teknik direktör), Dk. 53 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Babel, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.
55. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında kaleci Muslera'nın altıpasta dokunduğu top ceza sahası sağ çaprazındaki Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Uruguaylı kaleci son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
81. dakikada Serdar Gürler'in soldan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Hadziahmetovic'in topukla vurduğu top az farkla auta gitti.
Müsabaka, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.