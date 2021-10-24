İstifası istenen Erol Bulut'tan sert cevap geldi

Erol Bulut, Gaziantep taraftarının tepkisini çekti. Etkisiz futbol ve peş peşe gelen kötü skorlar Erol Bulut ve ekibini hedef tahtasına koydu. İstifa seslerinin yükseldiği maçın ardından Erol Bulut, taraftarlara yanıt verdi.

"KÖTÜ OYNADIĞIMIZIN FARKINDAYIM"

Erol Bulut, etkisiz futbolun farkında olduğunu belirterek, "Bunu çok net söyleyebilirim. Gerçekçi olmak lazım. İstediğimizi sahaya yansıtamadık. Tabii ki bunun sorumlusu benim. Sonuçta takımı kuran, sahaya süren benim. Futbolcuların son 2 haftadır bu performansla oynaması kabul edilemez. Mücadele, istek, arzu... Maalesef son 2 haftadır bunu göremiyorum" ifadelerini kullandı.

"KULAK ASMIYORUM"

Erol Bulut, taraftarların istifa çağrısı üzerine sorulan soruya, "Taraftar kendi gözünde onu görebilir, ben fazla kulak asmıyorum. Ben işime en iyi şekilde devam etmeye çalışıyorum. Geldiğimden beri neleri değiştirmeye çalıştığımı herkes iyi biliyor. Öyle birkaç taraftarın çağrısıyla hareket edeceğim düşünülemez. Ekibimle birlikte bu takım için en iyisini vermeye çalışacağım. Futbolcuların bana karşı olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta ufak tefek sorunları çözeceğimizi zannediyorum" yanıtı verdi.

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