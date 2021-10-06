İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi - Haberler Spor
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İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu mücadelesinde Pınar Karşıyaka, dün akşam İsrail'in başkenti Kudüs'te Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 86-84 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise temsilcimiz İsrail Havalimanı'nda saatlerce bekletildi. Skandal bununla da sınırlı kalmadı İzmir ekibinin kafilesinin Türkiye'ye uçuşuna, 02.00'de havalimanının kapatılması gerekçe gösterilerek 05.00'te izin verildi.

Kudüs kentinde karşılaştığı Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü yenerek organizasyona galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka kafilesi, saat 01.30'da planlanan özel uçakla İzmir'e dönmek için Ben Gurion Havalimanı'na gitti. Ancak İsrailli güvenlik görevlileri, yaklaşık 1 saat boyunca kafilenin çantalarında arama yaptı. Bu süreçte kafile uçağa binmeye başladı. Ancak aramanın bitmemesi ve havalimanının saat 02.00'de kapanmasından dolayı kafile uçaktan indirildi. Uçuş saat 05.00'e ertelenirken, Pınar Karşıyaka kafilesi saat 07.30'da İzmir'e geldi.

"MARUZ KALDIĞIMIZ MUAMELE BİZİ ŞAŞIRTTI"

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Tel Aviv'deki havalimanında bekletildikleri için yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Türkiye'ye dönebildiklerini belirterek, "İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı" dedi. Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne İsrail deplasmanında aldıkları galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"TAKIMA VE KAFİLEYE RAHATSIZLIK VERMEKTEN ÖTEYE GEÇEMEDİ"

Sezon başında hem Türkiye'de hem Avrupa'da yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini kaydeden Çınar, "Büyük ölçüde yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen dün çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı. Özel uçakla gittiğimiz ülkede sadece 32 saat süre geçirdikten sonra aynı kafile ile sorunsuz şekilde ayrılabilecekken güvenlik kontrolü gerekçesiyle havalimanında 4 saat bekletildikten sonra dönmek zorunda kaldık. Açıkçası yersiz ve anlamsız bulduğumuz bu uygulama, takıma ve kafileye rahatsızlık vermekten öteye geçmedi. Uygulamayla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı. " dedi.

İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi
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