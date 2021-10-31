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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Emin Moğulkoç, Serhat Büker, Sinem TetikPınar Karşıyaka: Taylor 12, Yunus Sonsırma 5, Colson 13, M'Baye 11, Mahir Ağva 2, Blackmon 3, Berkan Durmaz, Murat Göktaş, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 12, Roll 18Semt77 Yalovaspor: Jones 21,...

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Serhat Büker, Sinem Tetik

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Yunus Sonsırma 5, Colson 13, M'Baye 11, Mahir Ağva 2, Blackmon 3, Berkan Durmaz, Murat Göktaş, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 12, Roll 18

Semt77 Yalovaspor : Jones 21, Oğulcan Baykan, Williams 5, Mert Celep 4, Lee 8, Cosey 21, Conklin 12, Can Altıntığ 2, Muhammed Doğan Şenli, İlkan Karaman

1. periyot: 26-13

Devre: 42-35

3. periyot: 62-52

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pınar Karşıyaka, Semt77 Yalovaspor'u 79-73 yendi.

İlk 6 dakikayı 11-9 üstün geçen Pınar Karşıyaka, yakaladığı 10-0'lık seriyle farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 21-9. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu Roll'un son saniyede uzak mesafeden bulduğu 3 sayılık basketle 26-13 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Roll ve Burak Can'ın basketleriyle başlayan ve aradaki farkı 17 sayıya (30-13) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Semt77 Yalovaspor, Cosey'in üst üste bulduğu sayılarla periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 7 sayıya kadar indirdi: 37-30. Pınar Karşıyaka devreyi 42-35 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Conklin'le sayılar bulan konuk ekip, hızlı hücumda Jones'un basketiyle 26. dakikada beraberliği yakaladı: 50-50. 10-0'lık seriyle aradaki farkı 10 sayıya çıkaran (60-50) Pınar Karşıyaka, periyodu 62-52 üstün tamamladı.

Son periyodun başında aradaki farkı 12 sayıya (64-52) kadar yükselten rakibi karşısında hücumda etkili olan Semt77 Yalovaspor, bitime 2 dakika 45 saniye kala Jones'un 3 sayılık basketiyle öne geçti: 71-70. Roll ve Colson'un basketleriyle 75-71 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 79-73 galip ayrıldı.

Sakatlıkları bulunan Akil Mitchell ile Semih Erden'in oynamadığı Pınar Karşıyaka'da prensip anlaşmasına varılan ABD'li oyuncu Alex Tyus müsabakayı takip etti.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

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