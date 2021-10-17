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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Musa Kazım ÇetinTOFAŞ: Cruz 27, Cook 17, Zubcic 13, Berk Uğurlu 4, Muhsin Yaşar 13, Emre Tanışan 5, Shepherd 10, Berke Büyüktuncel, Kıvanç Çöl, Yiğit Arslan 3, Bora Satır, Simmons 5Aliağa Petkim: Conger, Foreman 22, Planinic 16, Browne 18,...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin

TOFAŞ: Cruz 27, Cook 17, Zubcic 13, Berk Uğurlu 4, Muhsin Yaşar 13, Emre Tanışan 5, Shepherd 10, Berke Büyüktuncel, Kıvanç Çöl, Yiğit Arslan 3, Bora Satır, Simmons 5

Aliağa Petkim : Conger, Foreman 22, Planinic 16, Browne 18, Nusret Yıldırım 11, Sinan Sağlam, Boran Güler, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 2, Aldridge 12

1. Periyot: 18-18

Devre: 44-45

3. Periyot: 69-69

Beş faulle çıkanlar: 34.01 Aldridge, 34.28 Foreman (Aliağa Petkim)

ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkim'i 97-83 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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