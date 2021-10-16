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İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı

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Barcelona'da forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, A Milli Takım'a geçiş yapma şansını tamamen kaybetti. Demir, Avusturya Milli Takımı'yla Faroe Adaları'na karşı 2 dakika forma giydi ve Ay-Yıldızlı formaya çıkan tüm kapılar kendisi için artık kapandı. Genç yıldızın babası 2 yıl önce yaptığı açıklamada, "Avusturya bu kadar ilgili olmasına rağmen Türkiye'den milli takım için kimse bizi aramadı. Tüm Avrupa'nın görüp takip ettiği oğlumu bir tek Türkiye görmedi" demişti.

Barcelona'ya Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla transfer olan ve gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Yusuf Demir için A Milli Takım yolu tamamen kapandı.

Avusturya A Milli Takımı'nda Yusuf Demir bu milli arada deplasmanda Faroe Adaları'na karşı forma giyince, milli takım tercihini değiştirip Türkiye'de oynama hakkını kaybetti. Sadece iki dakika forma giydiği bu Dünya Kupası eleme maçı, Barcelonalı futbolcunun Avusturya'daki dördüncü resmi maçı oldu.

Yusuf'un babası 2 yıl önce önce yaptığı açıklamada, "Oğlumun Avusturya A Milli Takımı'nı seçmesini istiyorlar. Böyle bir ilgi olması sebebiyle mutluyuz. Ama biz Trabzonluyuz. İşin bir de bu yönü var. Avusturya bu kadar ilgili olmasına rağmen Türkiye'den milli takım için kimse bizi aramadı. Tüm Avrupa'nın görüp takip ettiği oğlumu bir tek Türkiye görmedi" dedi.

FIFA'nın tanıdığı yeni milli takım değiştirebilme hakkına göre; 21 yaşın altındaki bir oyuncu, ilk a milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymişse, oynama uygunluğu olan ikinci bir milli takıma geçebiliyor. Genç futbolcu Barça formasıyla bu sezon dört La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyerken, ilk performansları Katalan ekibinde heyecan yarattı.

İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı
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