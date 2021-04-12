SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Biz bu zemini -29'larda nöbet tutarak bu hale getirdik""Eleştiri yapanlar gelsin burada yürüsün, sakatlanacak çukur olmadığını görecekler"Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un sakatlanması sonrası Kazım Karabekir...

Bu sezon ortalığı kasıp kavuran Cyle Larin, rekora doğru koşuyor
Bu sezon ortalığı kasıp kavuran Cyle Larin, rekora doğru koşuyor
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı

"Biz bu zemini -29'larda nöbet tutarak bu hale getirdik"

"Eleştiri yapanlar gelsin burada yürüsün, sakatlanacak çukur olmadığını görecekler"

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un sakatlanması sonrası Kazım Karabekir Stadyumu'nun zeminiyle ilgili yapılan eleştrilere, "Biz bu zemini -29'larda nöbet tutarak bu hale getirdik. Eleştiri yapanlar gelsin stadyumda yürüsün, burada sakatlanacak çukur olmadığını görecekler" karşılığını verdi.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında dün akşam Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 75'inci dakikasında, konuk ekibin golcüsü Cenk Tosun, sağ dizinden ağır bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu, maçın ardından ambulansla takım uçağına götürülerek İstanbul'a gitti ve hastanede tedaviye alındı.

Karşılaşmadan sonra Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ve bazı spor yorumcuları maçın oynandığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun zeminiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

İL MÜDÜRÜ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bugün statta yaptığı açıklamayla eleştirilere yanıt verdi. Taşkesenligil, baharla birlikte zeminin bazı bölgelerinde engebeler oluştuğunu ancak sahanın büyük bölümünün "mükemmel" diye nitelendirilebilecek halde olduğunu söyledi. Fuat Taşkesenligil, şunları dedi:

"Baharla birlikte lokal yerlerde bazı engebeler oluşmuş olabilir. Ama bunu bütün zeminin tümüne mal etmek doğru değildir. Kaldı ki Cenk Tosun'un düştüğü 10 metrekarelik alan da mükemmel bir zemin, yemyeşil, sünger gibi bir zemin. Biz bu zemini kışın sıfırın altında 29 derecelerde burada nöbet tutarak bu hale getirdik. Ben emek veren arkadaşlarım için üzülüyorum. Çünkü böyle bir zemini bahara çıkardık, -29'larda Erzurum'un ağır kış şartlarına rağmen bu zemin üzerinde hiçbir maç iptal edilmeksizin, haftada bazen iki maç oynanmasına rağmen bu zemini böyle dipdiri tuttuk. Yapılanlara rağmen bu eleştiriler yanlı eleştirilerdir. Bu eleştiriler kasıtlı eleştirilerdir. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Bu nedenle de buradan o eleştirileri yapanlara ben şunu söylemek istiyorum: Gelin gözünüzle görün, üzerinde yürüyün, burada sakatlanacak biri çakır bir çukur olmadığını siz de göreceksiniz."

SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt
SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Töre Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Spor İl Müdüründen, Erzurum stadının zeminiyle ilgili eleştirilere yanıt - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:27:22. #1.15#
title