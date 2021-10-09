Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Norveç maçında istediğini veremedik

Hollanda'nın hocası Van Gaal, Türkiye'nin kazanmasının kendilerini çok daha avantajlı bir pozisyona taşıyacağını, bu sonucun gerçekleşmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kazanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Bugün harika oynamadık ama kazandık. Türkiye ve Norveç berabere kaldı. Dünya Kupası'na 1 adım daha yaklaştık. Aldığımız galibiyetten sonra Norveç ve Türkiye ile aradaki puan farkını açtık. Ben kazandığımızdan ötürü mutluyum. Norveç hala en büyük rakibimiz fakat Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim" dedi.

RAKİBİ NORVEÇ

Grubun kalan bölümünde Hollanda ve Norveç kozlarını paylaşacak. Biz ise grubun güçlü takımları ile oynamayacağız.

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