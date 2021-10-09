Hollanda hocası Van Gaal'ın Türkiye üzüntüsü! Norveç maçında istediğini veremedik
Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Letonya'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından Türkiye'nin kazanamamasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Gaal, "Farkı açtık ancak Norveç halen en büyük rakibimiz. Ben Türkiye'nin kazanmasını isterdim" diye konuştu.
Hollanda'nın hocası Van Gaal, Türkiye'nin kazanmasının kendilerini çok daha avantajlı bir pozisyona taşıyacağını, bu sonucun gerçekleşmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.
Türkiye'nin kazanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Bugün harika oynamadık ama kazandık. Türkiye ve Norveç berabere kaldı. Dünya Kupası'na 1 adım daha yaklaştık. Aldığımız galibiyetten sonra Norveç ve Türkiye ile aradaki puan farkını açtık. Ben kazandığımızdan ötürü mutluyum. Norveç hala en büyük rakibimiz fakat Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim" dedi.
RAKİBİ NORVEÇ
Grubun kalan bölümünde Hollanda ve Norveç kozlarını paylaşacak. Biz ise grubun güçlü takımları ile oynamayacağız.