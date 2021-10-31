Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / İsmail Şen - Haberler | Spor
Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Kerem Baki, İzel Deniz Pehlivan, Samet BinerElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 12, Morgan 25, Esma Çelen Türk 5, Pulliam 17, Nisa Yalçın 2, Razheva 6, Brych 7, Nur Nihan Dabakoğlu 7,Melike Yalçınkaya 2UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 19,...
KOCAELİ (AA) - Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Kerem Baki, İzel Deniz Pehlivan, Samet Biner
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 12, Morgan 25, Esma Çelen Türk 5, Pulliam 17, Nisa Yalçın 2, Razheva 6, Brych 7, Nur Nihan Dabakoğlu 7,Melike Yalçınkaya 2
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 19, Gülse Uğur 4, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 4, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Solopova 10, Emel Sığırcı 2, Fields 14, Mircheva 19, Higgins 14
1. Periyot: 17-31
Devre: 42-55
3. Periyot: 57-77
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 90-83 yendi.
AA / İsmail Şen - Spor Haberleri
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