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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serdar Saraç, Gürkan DemirBOTAŞ: Işıl Alben 6, Ayşe Cora 5, Davis 12, Jurjane 7, Dubljevic 19, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 1, Sehernaz Çidal 5, İnci Güçlü 6, Tilbe Şenyürek 4Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Merve Aydın 16, Sude...

ANKARA (AA) - Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serdar Saraç, Gürkan Demir

BOTAŞ: Işıl Alben 6, Ayşe Cora 5, Davis 12, Jurjane 7, Dubljevic 19, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 1, Sehernaz Çidal 5, İnci Güçlü 6, Tilbe Şenyürek 4

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Merve Aydın 16, Sude Yılmaz 3, Steinberga 22, Krajisnik 10, Eda Şahin, Melis Gülcan 6, Gizem Başaran Turan 2, Dungee 2

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-34

3. Periyot: 56-48

Beş faulle çıkan: 32.20 Ayşe Cora (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 71-65 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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