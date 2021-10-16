Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Salon: Ankara DSİHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serdar Saraç, Gürkan DemirBOTAŞ: Işıl Alben 6, Ayşe Cora 5, Davis 12, Jurjane 7, Dubljevic 19, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 1, Sehernaz Çidal 5, İnci Güçlü 6, Tilbe Şenyürek 4Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Merve Aydın 16, Sude...
ANKARA (AA) - Salon: Ankara DSİ
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serdar Saraç, Gürkan Demir
BOTAŞ: Işıl Alben 6, Ayşe Cora 5, Davis 12, Jurjane 7, Dubljevic 19, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 1, Sehernaz Çidal 5, İnci Güçlü 6, Tilbe Şenyürek 4
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Merve Aydın 16, Sude Yılmaz 3, Steinberga 22, Krajisnik 10, Eda Şahin, Melis Gülcan 6, Gizem Başaran Turan 2, Dungee 2
1. Periyot: 18-21
Devre: 42-34
3. Periyot: 56-48
Beş faulle çıkan: 32.20 Ayşe Cora (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 71-65 yendi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri