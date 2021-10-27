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Hazırlık maçında Kayserispor'u ağırlayacaklar

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Hazırlık maçında Kayserispor'u ağırlayacaklar

TFF Kadınlar 1. Liginin iddialı ekibi Gaziantep ALGSPOR, yeni sezon öncesi Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

GAZİANTEP (İHA) - TFF Kadınlar 1. Liginin iddialı ekibi Gaziantep ALGSPOR, yeni sezon öncesi Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Hasan Vural yönetiminde yoğun tempoda sürdüren Gaziantep ALG Spor, lig öncesi ilk provasını Kayserispor ile yapacak. ALG Spor'un sarı-Grili takım ile yapacağı müsabaka, Pazar günü saat 15.00'da Hasan Celal Güzel sahasında oynanacak.

Gaziantep ALGSPOR, teknik direktörü Hasan Vural, hazırlık maçında takımın son durumunu göreceklerini belirterek, "Lig başlamasına artık sayılı haftalar kaldı ve takımımızın temposu lige başlamaya hazır duruma geldi. Tabii milli takımlara giden oyuncularımız var 13 futbolcu gönderiyoruz ve takım halinde çalışmasak da yinede bu eksiğimizi kaliteli oyuncu kadromuz sayesinde çözeceğimize inanıyorum. İnşallah bu sene sonunda hakettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız. Bu anlamda Kayserispor ile hazırlık maçı yaparak takımımızın son durumunu da gözden geçirmiş olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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