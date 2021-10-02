Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaptığı antrenmanda dar alan, taktik ve hava topu çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren idman, basına kapalı gerçekleşti.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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