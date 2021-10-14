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Hatayspor, eski futbolcusu Akintola'nın alacaklarını ocak ayına kadar yapacak

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, eski futbolcusu Akintola'nın alacaklarını ocak ayına kadar yapacak

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat, kulüpten alacağı bulunan eski futbolcuları David Akintola'ya ödemelerin ocak ayına kadar yapılacağını söyledi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatay spor'un kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat, kulüpten alacağı bulunan eski futbolcuları David Akintola'ya ödemelerin ocak ayına kadar yapılacağını söyledi.

Özat, AA muhabirine, Hatayspor'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç kimsenin alacağının kalamayacağını belirtti.

Akintola'nın alacağı konusunda hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Özat, "Kulübümüzden alacağı olan eski futbolcumuz Akintola'ya ödeme, hukuki süreç ve Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda ocak ayına kadar yapılacaktır. Devam eden bir hukuki süreç var ancak biz transfer sezonu öncesinde kendisine ödemesini yapacağız. Şunu da belirtmek isterim ki mevcut oyuncularımız ve teknik heyetimiz içerisinde hiç kimseye bir kuruş borcumuz bulunmuyor. Onlar da bunun mutluluğu içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Kulüpten açıklama

Öte yandan, kulüpten yapılan yazılı açıklamada da her takımda geçmiş ödemeler bulunmasının normal olduğu belirtildi.

Geçmiş ödemelerle ilgili yasal sürecin devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her spor kulübünde olduğu gibi Atakaş Hatayspor'un da geçmiş ödemelerinin olması normaldir. Geçmiş ödemelerle ilgili yasal süreç devam etmektedir. Şu anda transfer döneminin kapalı olduğunu da kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Atakaş Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda, ara transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak tarihine kadar gerekli ödemeler yapılacak ve yasal süreç sonuçlandırılacaktır. Atakaş Hatayspor, kurulduğu günden beri hiçbir kuruma ve kişiye borçlu kalmadığı gibi, bundan sonra da borçlu kalmayacaktır."

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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