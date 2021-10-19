Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İşimiz çok daha zorlaştı ama biz ümidimizi kaybetmedik. Çünkü geldiğimiz günden bu yana takımda çok olumlu gelişimler, değişimler görüyoruz" dedi.

Takımdaki sakatlanan oyuncularla ilgili bilgi veren Hamzaoğlu, "Gökhan'ın Almanya'da tedavisi devam ediyor. Fabricio iyileşti, takımla beraber çalışmalara başladı. Geçen hafta biraz oynattık onu ama korkarak oynattık tekrar nüksetmemesi için. O da kendini zaten biraz korudu ama şu anda çalışmalar dünkü antrenmanla iyi gibi görünüyor hafta sonuna kadar da çalışacağız. Onun dışında Deny aramıza katıldı takımla beraber çalışıyor. Phiri bugün başlayacak inşallah takımla beraber devam ettirebilir. Yasin dün aramıza katıldı. O kadar çok var ki unutabilirim. Çok fazla sakat cezalı oyunculara takılmıyorum. Önemli olan mevcut elimizdeki kadroyla ne yapabiliriz. Daha çok ona odaklandığım için bazen unutabilirim sakat oyuncuları saymakta. Çünkü kalan oyuncularla beraber yine 11 kişi sahaya çıkacağız. İsimler önemli değil artık bu saatten sonra. Sahaya kim çıkarsa çıksın bu maçı kazanmak için her şeyini ortaya koymak zorunda. Hepimiz aynı şekildeyiz" dedi.