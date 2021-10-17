Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliği sarı-lacivertlilerden aldı. Fenerbahçe taraftarı karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Kim-Min Jae'nin oyundan atılması ve Gustavo'ya gösterilen sarı kart üzerinden hakeme yüklenen sarı-lacivertliler, Ali Şansalan'ın hakemliğini yerden yere vurdu.

NWAKAEME'YE SARI KART GÖSTERMEMESİ OLAY OLDU

Ali Şansalan'ın yönetimine tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, elleri arkada bağlı şekilde itiraz eden Gustavo'nun sarı kart görüp, Nwakaeme'nin hakemle burun buruna gelip kart işareti yapmasına rağmen sarı kartla cezalandırılmamasına ateş püskürdü. Yapılan tepki paylaşımları sonrası Ali Şansalan ismi sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

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