Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Sarı-lacivertliler, elleri arkada bağlı şekilde itiraz eden Gustavo'nun sarı kart görüp, Nwakaeme'nin hakemle burun buruna gelip kart işareti yapmasına rağmen sarı kartla cezalandırılmamasına çok sert tepki gösterdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliği sarı-lacivertlilerden aldı. Fenerbahçe taraftarı karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Kim-Min Jae'nin oyundan atılması ve Gustavo'ya gösterilen sarı kart üzerinden hakeme yüklenen sarı-lacivertliler, Ali Şansalan'ın hakemliğini yerden yere vurdu.

NWAKAEME'YE SARI KART GÖSTERMEMESİ OLAY OLDU

Ali Şansalan'ın yönetimine tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, elleri arkada bağlı şekilde itiraz eden Gustavo'nun sarı kart görüp, Nwakaeme'nin hakemle burun buruna gelip kart işareti yapmasına rağmen sarı kartla cezalandırılmamasına ateş püskürdü. Yapılan tepki paylaşımları sonrası Ali Şansalan ismi sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli

Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli
Haberler.com - Spor Haberleri
Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar

Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar

 Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu

Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Alişan
Magazin Alişan
Spor Fatih Terim Derya Tuna
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Recep Tayyip Erdoğan Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hakem Ali Şansalan gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarının çifte standart isyanı çok şiddetli - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 22:02:23. #1.13#