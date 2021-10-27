Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Devre arasında Inter'den gönderiliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Devre arasında Inter'den gönderiliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Eriksen'in boşluğunu doldurması için alınan Hakan, Inter'de beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcunun devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter macerası Milan'daki gibi uzun sürmeyebilir. Geçen sezonun şampiyonu Inter, bu sezon aynı performansı sergileyemiyor. Christian Eriksen'in yerine alınan Hakan, beklentileri karşılayamadı. Devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Devre arasında Inter'den gönderiliyor

LAZİO'NUN İSPANYOL ON NUMARASI

Inter'in, Lazio'nun 29 yaşındaki on numarası Luis Alberto'yu istediği aktarıldı. Alberto için Hakan'ın takasta sunulacağı ifade edildi. Milli futbolcumuzun devre arasında Lazio'ya gitme ihtimali bir hayli ciddi.

Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Devre arasında Inter'den gönderiliyor

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Devre arasında Inter'den gönderiliyor
Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title