Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten çok konuşulacak sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum - Haberler Spor
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Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten çok konuşulacak sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum

Haberler.com - Haberler | Spor

Filenin Sultanları'ndan başarılı voleybolcular Meryem Boz, Hande Baladın ve Zehra Güneş, Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı. Milli voleybolcular samimi ve net açıklamalar yaptı. Zehra Güneş sürekli "Erkek arkadaşın var mı?" diye yöneltilen sorulara, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, ben kariyer odaklıyım" diye yanıt verdi.

Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızları, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Başarılı voleybolcular, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Zehra Güneş'in aşk hayatıyla ilgili çok fazla yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

"ÇIKIŞTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Zehra Güneş'in 'Bizim Meryem abla ile aramızda 10 yaş var" sözlerine Meryem Boz "Canlı Yayında Bu Söylenir mi?" cevabını verdi. Stüdyoda uzun süre gülüşmeler yaşandı. Bunun üzerine Meryem Boz esprili şekilde "Çıkışta görüşürüz" dedi.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten çok konuşulacak sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum

"ERKEK ARKADAŞ KULLANMIYORUM"

Daha öncesine Ronaldo'ya hayranlığını dile getiren Zehra Güneş, erkek arkadaş konusunda "Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım." ifadelerini kullandı.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten çok konuşulacak sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum
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Haber: Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten çok konuşulacak sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum - Haberler Spor
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