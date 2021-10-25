Guti Hernandez: Ocak ayı için bir teklif aldım, takımın ismini söyleyemiyorum

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Zamanı bir 15 sene geri çekip, tekrardan sahalarda bulunmak isterdim"

" Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiği sonuçları alamadı"

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Efsanevi İspanyol futbolcu Guti Hernandez, teknik direktörlük görevi için teklif aldığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Guti Hernandez son olarak, DHA muhabirinin, "Antrenörlük kariyerinle ilgili ne planlıyorsun ve Türkiye'de görev yapmayı düşünür müsün" sorusuna, "Aslında bir teklif var. Ocakta çalışmaya başlamam için bana bir teklif geldi. Takımın ismini şu anda söyleyemiyorum. Türkiye her zaman aklımda var. Böyle bir teklif gelirse elbette sıcak bakarım Türkiye'de bir takım çalıştırmaya. Dediğim gibi, ocakta çalışmaya başlamam için bir teklif geldi, hala değerlendiriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.