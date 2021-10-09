Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0 - Haberler Spor
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Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0

Süper Lig'de bu yıl beklentinin çok uzağında kalarak üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına demir atan Göztepe, milli maçlar nedeniyle sezona verilen arada oynanan hazırlık sınavında TFF 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'yu tek golle mağlup etti.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Süper Lig'de bu yıl beklentinin çok uzağında kalarak üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına demir atan Göztepe, milli maçlar nedeniyle sezona verilen arada oynanan hazırlık sınavında TFF 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'yu tek golle mağlup etti. Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçına ev sahibi kırmızı-lacivertliler; "Serhat - Yusuf Yalçın, Volkan, Yusuf Can, Kürşad, Metehan, Ahmet İlhan, Recep, Feyttullah Emircan, Hüsamettin, Ahmet Dereli" ilk 11'iyle, sarı-kırmızılılar ise "İrfan Can - Murat Paluli, Kahraman, Atınç, Burekovic, Obinna, Yalçın, Beykan, Lourency, Baku, Ideye" ilk 11'iyle çıktı.

İki takım da mücadelenin ikinci yarısında birçok futbolcuya şans verdi. Göztepe'de 20'nci dakikada Lourency'nin ceza sahası içinde vurduğu sert şut direkten döndü. 32'nci dakikada ev sahibinden Muzaffer'n pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet İlhan'ın vuruşunu İrfan Can son anda kornere tokatladı. 38'inci dakikada Altınordu defansının hatasında topu kapan Obinna'nın şutunu kaleci kornere çeldi. 44'üncü dakikakada Göztepe öne geçti. Obinna'nın pasında ceza sahası dışından şık bir vuruş yapan Yalçın, ağları havalandırıp takımına maçı 1-0 kazandırdı. İki takım sezon öncesi de Gürsel Aksel Stadı'ndaki özel maçta karşılaşmıştı.


Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0

Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0

Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0 - Haberler Spor
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