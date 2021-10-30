Gol neden iptal edildi? Cüneyt Çakır bizzat Beşiktaşlı Mehmet Topal'a anlattı
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Mehmet Topal'ın skora dengeyi getiren golü maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Topal maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır Hoca, 'Kalecinin görüş açısını kapatıyor' dedi" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ı yendikten sonra çıkışını sürdürmek isteyen Beşiktaş, Hatayspor karşısında istediği sonucu alamadı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kaybederken Mehmet Topal'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, "Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır Hoca, 'Kalecinin görüş açısını kapatıyor' dedi. Ne kadar konuşsak da bir şey değişmeyecek" ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Mehmet Topal, "Oyuna tutuk başladık ama pozisyonlarımız da var. Kendi hatalarımızdan basit ve yakışmayacak bir gol yedik. Lig uzun maraton. Bunu telafi edecek gücümüz var. Berabere de bitebilirdi ama olmadı." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu, "Şimdi Şampiyonlar Ligi ve arkasından Trabzonspor ile zorlu bir derbi var. Bunu unutacağız. Derbide iyi bir galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.