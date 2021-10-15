Göksel Gümüşdağ: Bir patlamaya ihtiyacımız vardı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın seyir zevki yüksek bir karşılaşma izlettiğine dikkat çeken Gümüşdağ, "İki takımın da iyi oynadığı, performanslı bir maç oldu. Seviye oldukça yüksekti. İki takımı da tebrik ediyorum performansından dolayı. Takım olarak çok iyi takımız ama futbolda bazen olan şeyler var. Terslikler olabiliyor. En kısa zamanda da döneceğine inanıyorduk ve bu maçla galibiyetle başladık. Hocamızı, oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Beşiktaş'a salı günü Lizbon karşısında başarılar diliyoruz. Kalbimiz, gönlümüz onlarla. İnşallah galibiyetler, puanlar alırlar" diye konuştu.

"Zaten 6 haftadır mağlup giden bir takım var. Bir yerde bir patlamaya ihtiyacımız vardı. Zaten Emre bu takımın içinde kaptanlık yapmış birisi, takımı tanıyan birisi. Oyuncularımızın kalitesi belli. En yakında zamanda inşallah daha iyi yere doğru devam ederiz. Ben hocanın da takımında performansından memnunum."