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Göksel Gümüşdağ: Bir patlamaya ihtiyacımız vardı

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor
Göksel Gümüşdağ: Bir patlamaya ihtiyacımız vardı

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Zaten 6 haftadır mağlup giden bir takım var. Bir yerde bir patlamaya ihtiyacımız vardı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Zaten 6 haftadır mağlup giden bir takım var. Bir yerde bir patlamaya ihtiyacımız vardı. En yakında zamanda inşallah daha iyi yere doğru devam ederiz. Ben hocanın da takımında performansından memnunum" dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın seyir zevki yüksek bir karşılaşma izlettiğine dikkat çeken Gümüşdağ, "İki takımın da iyi oynadığı, performanslı bir maç oldu. Seviye oldukça yüksekti. İki takımı da tebrik ediyorum performansından dolayı. Takım olarak çok iyi takımız ama futbolda bazen olan şeyler var. Terslikler olabiliyor. En kısa zamanda da döneceğine inanıyorduk ve bu maçla galibiyetle başladık. Hocamızı, oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Beşiktaş'a salı günü Lizbon karşısında başarılar diliyoruz. Kalbimiz, gönlümüz onlarla. İnşallah galibiyetler, puanlar alırlar" diye konuştu.

"HAKEM KÖTÜ PERFORMANSIYLA MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Karşılaşmanın hakem yönetimini de eleştiren başkan Gümüşdağ, "İki takımın yüksek seviyede oynadığı bir oyun dedim fakat hakemin de çok düşük seviyede performans gösterdiği bir maç oldu. Silik bir yönetim sergiledi. Neden şimdi böyle bir açıklama yapıyorum; galip geldiğimiz için yapıyorum. Maçın genelinde baktığınızda gerçekten hem maçın çok alt seviyesinde, maçın çok kalitesinin altında hatta kötü performansıyla da maçın önüne geçti. Ben özellikle Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF olarak ortak bir çalışma yaptık. MHK başkanına güveniyoruz ama yetmiyor. MHK sisteminin yapısının tekrar değerlendirmesi için bütün kulüplerle bir görüşmemiz var. Bu hakemin bu maçta kaç puan alacağını bilmiyorum. Dolayısıyla bunların bu kadar düşük performansını, İngiltere'de örneği olduğu gibi gözlemciler tarafından verilen bu değerlendirmenin, kamuoyuyla paylaşılması lazım. Büyük liglerin merkez hakem sistemleri incelenmeli. İnşallah yakın zamanda buna bir geçiş yaparız. İki takım çok güzel bir maç seyrettirdi. İnşallah inanıyorum ki bundan sonra Başakşehir eski havasını bulur" açıklamasında bulundu.

"BİR YERDE BİR PATLAMAYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Başkan Göksel Gümüşdağ son olarak ise şunları söyledi:

"Zaten 6 haftadır mağlup giden bir takım var. Bir yerde bir patlamaya ihtiyacımız vardı. Zaten Emre bu takımın içinde kaptanlık yapmış birisi, takımı tanıyan birisi. Oyuncularımızın kalitesi belli. En yakında zamanda inşallah daha iyi yere doğru devam ederiz. Ben hocanın da takımında performansından memnunum."

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri
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